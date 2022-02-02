Фанаты «Сокола» присоединились к бойкоту Fan ID

Активные фанаты саратовского «Сокола» сообщили, что не собираются оформлять паспорт болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Было принято единогласное решение о выражении протеста. Мы не собираемся делать документы, ограничивающие посещение футбольных матчей, и полностью отказываемся принимать навязываемые нам правила», — говорится в заявлении фанатов «Сокола» в Telegram-канале OFNEWS.

Вместе с тем Минспорт намерен провести разъяснительную работу с болельщиками по Fan ID.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что не видит дискриминации в законе о Fan ID.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей из-за введения закона о Fan ID.