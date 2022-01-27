Источник: Малкин готов на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Питтсбурге»
- AP
Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, 35-летний россиянин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы подписать новый контракт.
Нынешний сезон — последний для Малкина по нынешнему восьмилетнему договору на $76 млн, который он подписал 13 июня 2013 года.
За 16 сезонов в НХЛ российский форвард провёл 948 матчей, в которых набрал 1113 (427+686) очков.
Ранее сообщалось, что две голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону».