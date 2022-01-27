Источник: Малкин готов на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Питтсбурге»

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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин хочет остаться в своем нынешнем клубе и готов на понижение зарплаты.
Источник: Малкин готов на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Питтсбурге»
  • AP

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, 35-летний россиянин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы подписать новый контракт.

Нынешний сезон — последний для Малкина по нынешнему восьмилетнему договору на $76 млн, который он подписал 13 июня 2013 года.

За 16 сезонов в НХЛ российский форвард провёл 948 матчей, в которых набрал 1113 (427+686) очков.

Ранее сообщалось, что две голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону».

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