Драчёв считает, что Резцова показал достойный результат в спринте на КМ в Оберхофе
- РИА Новости
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«Резцова молодец, в хорошей форме, уверенная, хорошая работа на рубеже, может быть, чуть-чуть даже нагловато. Но это хорошо, что она не боится стрелять быстро. Ёе седьмое место — достойный результат», — цитирует Драчёва ТАСС.
По его мнению, Резцова достаточно уверенно стреляла лёжа, а в стойке ей немного помешал ветер.
Представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн 7 января одержала победу в спринте.
Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова (+26,6), занявшая седьмое место.
Ранее Анна Богалий заявила, что женская сборная России по биатлону начала всплывать.