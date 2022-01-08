Драчёв считает, что Резцова показал достойный результат в спринте на КМ в Оберхофе

Короткая ссылка
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил результат Кристины Резцовой в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Драчёв считает, что Резцова показал достойный результат в спринте на КМ в Оберхофе
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Резцова молодец, в хорошей форме, уверенная, хорошая работа на рубеже, может быть, чуть-чуть даже нагловато. Но это хорошо, что она не боится стрелять быстро. Ёе седьмое место — достойный результат», — цитирует Драчёва ТАСС.

По его мнению, Резцова достаточно уверенно стреляла лёжа, а в стойке ей немного помешал ветер.

Представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн 7 января одержала победу в спринте.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова (+26,6), занявшая седьмое место.

Ранее Анна Богалий заявила, что женская сборная России по биатлону начала всплывать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить