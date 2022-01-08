Драчёв считает, что Резцова показал достойный результат в спринте на КМ в Оберхофе

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил результат Кристины Резцовой в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Резцова молодец, в хорошей форме, уверенная, хорошая работа на рубеже, может быть, чуть-чуть даже нагловато. Но это хорошо, что она не боится стрелять быстро. Ёе седьмое место — достойный результат», — цитирует Драчёва ТАСС.

По его мнению, Резцова достаточно уверенно стреляла лёжа, а в стойке ей немного помешал ветер.

Представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн 7 января одержала победу в спринте.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова (+26,6), занявшая седьмое место.

Ранее Анна Богалий заявила, что женская сборная России по биатлону начала всплывать.