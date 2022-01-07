Богалий: женская сборная России по биатлону начала всплывать

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Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала результаты женской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Богалий: женская сборная России по биатлону начала всплывать
  • Legion-Media

«Если сравнивать с подводной лодкой, сборная России начала всплывать. На третьем этапе Кубка мира перископ начал показываться. Появилась результативность, уверенность», — цитирует Богалий «Спорт-Экспресс».

По её мнению, итоги в смешанной эстафете 8 января могут быть совершенно другими, поскольку этап в Оберхофе всегда славился своей непредсказуемостью.

«Девушкам точно есть что показывать и куда разбегаться», — добавила Богалий.

Представительница Норвегии Марте Ройселанн 7 января одержала победу в спринте.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова (+26,6), занявшая седьмое место.

Валерия Васнецова стала 24-й (+1:17,4), Ирина Казакевич — 30-й (+1:22,7), Светлана Миронова —33-й (+1:25,3), Ульяна Нигматуллина — 82-й (+3:20,7), Анастасия Шевченко — 86-й (+3:33,9).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев критично высказался о работе на посту старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

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