Васильев назвал трагедией тренерскую работу Шашилова в сборной России по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев критично высказался о работе на посту старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.
Васильев назвал трагедией тренерскую работу Шашилова в сборной России по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Михаил Шашилов — трагедия российского биатлона. Человек регионального уровня вдруг стал старшим тренером», — цитирует ТАСС Васильева.

Он назвал большой ошибкой руководства Союза биатлонистов России назначение на пост тренера Шашилова. Васильев уверен, что если бы Ирина Казакевич и Светлана Миронова попали в другие руки, то они могли бы претендовать на более высокие места.

Представительница Норвегии Марте Ройселанн 7 января одержала победу в спринте на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова (+26,6), занявшая седьмое место.

Валерия Васнецова стала 24-й (+1:17,4), Казакевич — 30-й (+1:22,7), Миронова —33-й (+1:25,3), Ульяна Нигматуллина — 82-й (+3:20,7), Анастасия Шевченко — 86-й (+3:33,9).

8 января в Оберхофе пройдут смешанные эстафеты.

Ранее Александр Логинов заявил, что доволен результатом спринта на этапе КМ в Оберхофе.

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