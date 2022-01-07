Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе, Резцова стала седьмой

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На этапе Кубка мира в немецком Оберхофе завершился спринт на 7,5 км у женщин.
Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе, Резцова стала седьмой
  • Legion-Media

Победу в гонке одержала представительница Норвегии Марте Ройселанн, преодолев дистанцию за 23:30,1 и допустив один промах. Второе место заняла представительница Белоруссии Анна Сола, а третьей стала француженка Жулия Симон. 

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая седьмое место. Она прошла дистанцию с двумя промахами и отстала от лидера на 26,6 с.

Ранее Тихонов поздравил Логинова с победой в спринте на этапе КМ в Оберхофе.

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