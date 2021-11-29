Фанаты ЦСКА — о реакции клуба на инцидент на матче с «Зенитом»: это выстрел в спину 

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Объединение фанатов московского ЦСКА «Люди в чёрном» прокомментировало инцидент во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).
Фанаты ЦСКА — о реакции клуба на инцидент на матче с «Зенитом»: это выстрел в спину 
  • © pfc-cska.com

«Шокирующим и неожиданным для нас стал выстрел в спину от собственного клуба. Первые лица ЦСКА самоустранились, молча наблюдая за произволом силовиков, а спустя три часа и вовсе выпустили позорное заявление, где сделали акцент на осуждении «правонарушителей», при этом лицемерно умолчав о 1,5 тыс. попавших под раздачу невиновных болельщиков», — говорится в сообщении Telegram-канала «Люди в чёрном».

Болельщики ЦСКА подчеркнули, что курс на выживание фанатов со стадионов был выбран не одно десятилетие назад. Они назвали идею введения системы Fan ID несостоятельной.

Задержание фанатов могло быть связано с пиротехническим шоу, которое болельщики ЦСКА устроили на фанатском секторе в концовке встречи.

Полиция составила 51 протокол на фанатов после матча.

Ранее бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал массовые задержания после матча ЦСКА — «Зенит».

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