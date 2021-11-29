Геркус — о задержаниях фанатов ЦСКА: нанесён тяжелейший удар по российскому футболу

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал массовые задержания после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» (0:2).

«За воротами было тысяч пять человек. Их не выпускали несколько часов. Задержали, а задерживали долго, нестерпимо, невероятно долго 408 человек. Зачем держали остальных? Дальше. Протоколов — 51. То есть 350 человек просто скатались в отделения. Провели вечер воскресенья со смыслом», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что была нарушена коммуникация между организаторами матча и полицией.

«В результате тысячам нанесли ущерб. Сотни тысяч получили наглядный пример, как небезопасно проводить время на футболе, как за здорово живёшь можно получить неприятностей. Тяжелейший удар нанесён по нашему футболу. Последствия будут аукаться очень долго. Печально», — добавил Геркус.

Напомним, что после матча 28 ноября полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного фаер-шоу, после чего стала задерживать фанатов на выходе и отправлять в автозаки.

Ранее в «Локомотиве» объявили об уходе Рангника.