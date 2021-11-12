Хирург-ортопед Архипов: если связка у Усачёвой полностью оторвалась, обязательно нужно шить

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Известный спортивный хирург-ортопед, профессор Сергей Архипов прокомментировал официальный диагноз фигуристки Дарьи Усачёвой — отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

«Если это так и МРТ действительно показало именно подобное повреждение, то в определённой степени это меняет картину. Если связка полностью оторвалась, значит, мышца сократится и сухожилие «убежит». То есть обязательно нужно шить. Если связка только надорвана, лечение рекомендуется консервативное, но и оно не будет быстрым: к нагрузкам Усачёва сможет вернуться не раньше чем через два месяца. Это минимальный срок. И понятно, что через два месяца спортсменка к прыжкам не вернётся. Полный отрыв чреват ещё и тем, что у детей сухожилие по месту его прикрепления может оторваться вместе с зоной контакта, то есть фрагментом костной ткани. В этом случае восстановление, естественно, потребует гораздо более продолжительных сроков», — сказал Архипов RT.

15-летняя фигуристка упала во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Усачёва не смогла самостоятельно покинуть лёд, её на руках вынесли медицинские работники.

Ранее Архипов выразил мнение, что к таким переломам, как у Усачёвой, приводят хронические перегрузки.

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