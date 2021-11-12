Архипов считает, что к таким переломам, как у Усачёвой, приводят хронические перегрузки

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Известный спортивный хирург-ортопед, профессор Сергей Архипов считает, что причиной травмы российской фигуристки Дарьи Усачёвой стали хронические перегрузки.
Архипов считает, что к таким переломам, как у Усачёвой, приводят хронические перегрузки
  • Reuters

«Совершенно необязательно, что к подобному перелому привело падение или удар. Гораздо чаще к нему приводят хронические перегрузки. Вследствие этих перегрузок в организме человека происходят перестройка костной ткани, её ослабление и формирование усталостного перелома, который локализуется в определённом месте», — сказал Архипов RT.

15-летняя фигуристка не смогла выполнить прыжок на разминке перед короткой программой на Гран-при Японии, упав на лёд. Врачи диагностировали у Усачёвой отрыв большого вертела.

Ранее хирург-ортопед высказался о диагнозе Усачёвой.

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