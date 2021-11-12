Хирург-ортопед о диагнозе Усачёвой: отрыв большого вертела — очень серьёзная травма

Известный спортивный хирург-ортопед, профессор Сергей Архипов высказался о травме российской фигуристки Дарьи Усачёвой, которая произошла на разминке перед короткой программой на Гран-при Японии.

«Разумеется, прежде чем давать какие-то комментарии по конкретному случаю, хорошо бы посмотреть снимки и понять, каков точный диагноз. Если это действительно вертельный перелом, то для подростков он совершенно не характерен. Более того, он достаточно редок даже у взрослых спортсменов, но иногда возникает от чрезмерных нагрузок по зоне роста кости», — сказал Архипов RT.

Врач добавил, что травма такого рода является очень серьёзной и выведет 15-летнюю фигуристку из строя минимум на полгода.

«Отрыв большого вертела — очень серьёзная травма. Сам вертел — это мощнейшее костное образование, к которому крепятся три ягодичные мышцы — малая, средняя и большая. Сгибание и отведение бедра целиком зависит от этих мышц. В плане лечения это долгая история. Спортсменка, думаю, выпадет минимум на полгода, но повторю: прежде чем с уверенностью озвучивать возможные последствия, нужно смотреть снимки», — добавил Архипов.

15-летняя фигуристка упала во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Усачёва не смогла самостоятельно покинуть лёд, её на руках вынесли работники медперсонала.

Ранее в ФФККР назвали точный диагноз Усачёвой.