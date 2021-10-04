Доброхвалов назвал сроки заключения соглашения между КХЛ и ESPN

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов ответил на вопрос о сроках заключения соглашения на показ матчей лиги на американском телеканале ESPN.
Доброхвалов назвал сроки заключения соглашения между КХЛ и ESPN
  • Reuters

«Контракт рассчитан на три года, что лишь подтверждает серьёзность намерений коллег с ESPN. Это говорит о том, что они хорошо изучили продукт, представляют, что можно получить на выходе. На протяжении этого срока обе стороны будут инвестировать в проект с целью сделать его популярнее и интереснее», — сказал Доброхвалов в интервью RT.

Отметим, что ESPN будет транслировать матчи КХЛ в сезоне-2021/22.

Ранее Доброхвалов рассказал о коммерческой составляющей показа матчей КХЛ на ESPN.

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