Доброхвалов рассказал о коммерческой составляющей показа матчей КХЛ на ESPN

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов ответил на вопрос о коммерческой составляющей показа матчей лиги на американском телеканале ESPN.

«В данном случае нас гораздо больше интересует имиджевая составляющая. Если мы говорим о спортивных медиа, то ESPN — один из самых известных игроков на рынке, который очень тщательно подходит к выбору продукта. Попасть в эфир ESPN — своего рода знак качества. Далеко не каждое спортивное событие заслуживает подобного.

Безусловно, коммерческая составляющая также имеет место. Иным образом реализация телевизионных прав невозможна. Но в данном случае деньги находятся не на первом месте», — сказал Доброхвалов в интервью RT.

Отметим, что ESPN будет транслировать матчи КХЛ в сезоне-2021/22.

Ранее Доброхвалов заявил, что главная задача — популяризировать КХЛ на американском рынке.