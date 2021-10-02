Алексей Березуцкий считает, что матч ЦСКА с «Краснодаром» получился неплохим

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги.

«Игра получилось неплохой, хоть и закончилась без голов. Не сказал бы, что в центре поля была личная дуэль. Крайние защитники «Краснодара» заходили узко в центр, что создавало преимущество. В первом тайме в связи с этим мы проиграли много подборов. В центре защиты все современные команды используют две схемы, и мы не исключение», — цитирует специалиста РИА Новости.

Он отметил, что команда должна безболезненно переходить от одной схемы к другой. При этом наставник похвалил пару защитников в лице Яки Бийола и Игоря Дивеева. Кроме того, тренер считает, что нападающий команды Фёдор Чалов хорошо провёл последние два матча.

«Я не люблю говорить о реализованных моментах, меня больше волнует качество игры конкретного футболиста и команды в целом», — добавил Березуцкий.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее глава судейского комитета РФС отреагировал на неназначенный пенальти в ворота ЦСКА.