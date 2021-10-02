Глава судейского комитета РФС отреагировал на неназначенный пенальти в ворота ЦСКА

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче 10-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«Буду ждать обращения «Краснодара». Я уже запросил все видеоповторы и переговоры с VAR»,— цитирует Хачатурянца «РБ Спорт».

На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее тренер «Краснодара» Александр Ермакович выразил мнение, что судья должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА.