Тренер «Краснодара» считает, что судья должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович высказался о спорном эпизоде с неназначенным пенальти в матче 10-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.

«Пенальти? Я, конечно, не судейский эксперт, но, на мой взгляд, это, конечно, пенальти. Он был», — цитирует Ермаковича «Чемпионат».

На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее Ермакович рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с ЦСКА.