Ермакович рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с ЦСКА

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Тренер «Краснодара» Александр Ермакович подвёл итоги матча 10-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.
Ермакович рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с ЦСКА
  • © РИА Новости

«Интересная игра, интенсивная. Большое количество ударов по воротам. Не хватало нам точности. Спешили в атаке, можно было получше их готовить. Обе команды хотели выиграть. Но довольствуемся ничьей. Может, и правильно. Два брата в разных командах», — цитирует Ермаковича «Чемпионат».

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Краснодар» располагается на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Краснодар» нанесли 49 ударов по воротам в матче РПЛ.

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