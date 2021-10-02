Ермакович рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с ЦСКА

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович подвёл итоги матча 10-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

«Интересная игра, интенсивная. Большое количество ударов по воротам. Не хватало нам точности. Спешили в атаке, можно было получше их готовить. Обе команды хотели выиграть. Но довольствуемся ничьей. Может, и правильно. Два брата в разных командах», — цитирует Ермаковича «Чемпионат».

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Краснодар» располагается на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Краснодар» нанесли 49 ударов по воротам в матче РПЛ.