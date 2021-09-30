Васильев о словах Бё в адрес Логинова: лучшая защита — это нападение

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.

«Поведение Тарьея Бё — из серии «лучшая защита — это нападение». Норвежцы не могут не понимать, что, пользуясь терапевтическими исключениями и употребляя огромное количество препаратов, они сами ставят себя под удар. А для того чтобы отвести внимание от своих а-ля чемпионов, нужно создать образ врага. Ровно поэтому акцент смещается на Логинова. Почему они с такой же ожесточённостью не ругали Терезу Йохауг или Мартина Йонсруда Сундбю, которые тоже отбыли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил? Было бы здорово, если бы норвежцы опубликовали полный список препаратов, которые употребляют исходя из терапевтических исключений. Но они этого не делают, ссылаясь на врачебную тайну. Проглядываются явные мошеннические уловки. Но всё тайное рано или поздно становится явным. Через какое-то время мы обязательно узнаем, какие лекарства помогали им завоёвывать такое количество наград высшей пробы», — сказал Васильев в интервью RT.

Напомним, Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ранее Васильев заявил, что норвежцы понимают, что в ситуации с Логиновым им фактически расчистили дорогу.