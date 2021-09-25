Канаева об отказе Ашрам выступать на ЧМ: золото Олимпиады даёт ей право пропустить турнир

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева высказалась о решении победительницы Игр в Токио Линой Ашрам пропустить чемпионат мира.
Канаева об отказе Ашрам выступать на ЧМ: золото Олимпиады даёт ей право пропустить турнир
  • Reuters
  • © Mike Blake

«Ашрам можно понять. Золото Олимпиады даёт ей право пропустить турнир. Мы не знаем, в каком состоянии она подходила к Играм, какие травмы её мучили, какие препятствия пришлось преодолеть. Надо уважать соперника. Лично я не могу поставить себя на место Ашрам. Ведь все люди разные, и нельзя сказать, что именно кто чувствует в тот или иной момент. Хотя я знаю, что Линой — очень хорошая девочка, которая всегда выходила и поздравляла россиянок после их побед. И наши девушки повели себя благородно, когда попросили оставить израильтянку в покое. Думаю, это пример для всех», — сказала Канаева в интервью RT.

Ашрам завоевала золотую олимпийскую медаль в индивидуальном многоборье, несмотря на потерю предмета во время упражнения. Израильтянка на 0,15 балла опередила россиянку Арину Аверину.

Ранее Канаева заявила, что ей будет сложно совмещать работу тренера и главы техкома FIG.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить