Канаева об отказе Ашрам выступать на ЧМ: золото Олимпиады даёт ей право пропустить турнир

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева высказалась о решении победительницы Игр в Токио Линой Ашрам пропустить чемпионат мира.

«Ашрам можно понять. Золото Олимпиады даёт ей право пропустить турнир. Мы не знаем, в каком состоянии она подходила к Играм, какие травмы её мучили, какие препятствия пришлось преодолеть. Надо уважать соперника. Лично я не могу поставить себя на место Ашрам. Ведь все люди разные, и нельзя сказать, что именно кто чувствует в тот или иной момент. Хотя я знаю, что Линой — очень хорошая девочка, которая всегда выходила и поздравляла россиянок после их побед. И наши девушки повели себя благородно, когда попросили оставить израильтянку в покое. Думаю, это пример для всех», — сказала Канаева в интервью RT.

Ашрам завоевала золотую олимпийскую медаль в индивидуальном многоборье, несмотря на потерю предмета во время упражнения. Израильтянка на 0,15 балла опередила россиянку Арину Аверину.

Ранее Канаева заявила, что ей будет сложно совмещать работу тренера и главы техкома FIG.