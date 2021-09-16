Вудбридж: победа Медведева над Джоковичем задаст новый тренд в мировом теннисе
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«Победа Медведева задаст новый тренд в мировом теннисе. Не думаю, что у Джоковича начнётся кризис, который не позволит бороться за новые титулы. Но ему точно будет сложнее», — цитирует Вудбриджа Nine.
Он также выразил мнение, что испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер могут завершить карьеру.
Вудбридж назвал победу Медведева на US Open поворотным моментом в истории тенниса.
Медведев обыграл Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4 и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.
Ранее Энди Роддик назвал безупречной стратегию Медведева в финале US Open.