Вудбридж: победа Медведева над Джоковичем задаст новый тренд в мировом теннисе

16-кратный чемпион турниров Большого шлема в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж рассказал, как победа россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате США — 2021 над сербом Новаком Джоковичем изменит мировой теннис.

«Победа Медведева задаст новый тренд в мировом теннисе. Не думаю, что у Джоковича начнётся кризис, который не позволит бороться за новые титулы. Но ему точно будет сложнее», — цитирует Вудбриджа Nine.

Он также выразил мнение, что испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер могут завершить карьеру.

Вудбридж назвал победу Медведева на US Open поворотным моментом в истории тенниса.

Медведев обыграл Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4 и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее Энди Роддик назвал безупречной стратегию Медведева в финале US Open.