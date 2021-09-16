Вудбридж: победа Медведева над Джоковичем задаст новый тренд в мировом теннисе

Короткая ссылка
16-кратный чемпион турниров Большого шлема в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж рассказал, как победа россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате США — 2021 над сербом Новаком Джоковичем изменит мировой теннис.
Вудбридж: победа Медведева над Джоковичем задаст новый тренд в мировом теннисе
  • © AP Photo/John Minchillo

«Победа Медведева задаст новый тренд в мировом теннисе. Не думаю, что у Джоковича начнётся кризис, который не позволит бороться за новые титулы. Но ему точно будет сложнее», — цитирует Вудбриджа Nine.

Он также выразил мнение, что испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер могут завершить карьеру.

Вудбридж назвал победу Медведева на US Open поворотным моментом в истории тенниса.

Медведев обыграл Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4 и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее Энди Роддик назвал безупречной стратегию Медведева в финале US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить