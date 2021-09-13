Экс первая ракетка мира Роддик назвал безупречной стратегию Медведева в финале US Open

Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Безупречная стратегия игры Медведева. Он заслужил победу сегодня. Мы все должны признать, насколько феноменальным был Новак в этом году (и в течение 15 лет). Было интересно наблюдать. Поздравляю обоих!» — написал Роддик в Twitter.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее 11-кратный чемпион турниров Большого шлема Род Лейвер обратился к Джоковичу после поражения от Медведева.