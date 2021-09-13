Род Лейвер обратился к Джоковичу после поражения от Медведева

Бывший австралийский теннисист и 11-кратный чемпион турниров Большого шлема Род Лейвер обратился к первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу, после его поражения от россиянина Даниила Медведева в финале US Open.

«Мужайся, Новак, квест продолжается. С наилучшими пожеланиями», — написал Лейвер в Twitter.

Джокович упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Таким образом, Лейвер остался единственным теннисистом среди мужчин, которому удавалось это сделать в открытой эре.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском «мейджоре» всего один сет.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отметил, что были моменты, когда Медведев «разрывал» Джоковича в финале US Open.