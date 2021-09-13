Чесноков: были моменты, когда Медведев разрывал Джоковича в финале US Open

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
Чесноков: были моменты, когда Медведев разрывал Джоковича в финале US Open
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«Медведев очень долго к этому шёл. В 2019 году он начал свой подъём. Он полностью заслужил эту победу. Конечно, у него была лёгкая сетка, он был свежий. Но он в этом не виноват. Помучался с голландцем, где играл не так хорошо. Он там уснул после второго сета», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

При этом он считает, что та проигранная партия пошла на пользу Медведеву. Что касается финала, то, как считает эксперт, Джокович не успел до конца восстановиться после матча с немцем Александром Зверевым, из-за чего пытался делать розыгрыши максимально короткими.

«Но Даня поставил стенку в защите. Были моменты, когда он просто разрывал Новака. Очень важное очко было при 40:30 во втором сете на 5:4. Даня очень плохо укоротил, очень плохо. Но Джокович взял и ошибся. Я видел, как он пашет над собой. Это просто 24/7, это настоящая каторга», — сказал Чесноков.

Он также отметил, что публика вела себя не очень красиво. По его мнению, есть некая теннисная этика, согласно которой не стоит вести себя как на футболе.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» в честь победы Медведева на US Open сделала игровую футболку с его фамилией.

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