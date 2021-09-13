«Бавария» в честь победы Медведева на US Open сделала игровую футболку с его фамилией

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Поздравляем Даниила Медведева с победой на US Open», — говорится в Instagram-аккаунте «Баварии».

В клубе сделали футболку с фамилией Медведева и первым номером на спине.

Россиянин является болельщиком немецкого клуба.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее серебряный призёр Олимпиады в Токио российский теннисист Карен Хачанов заявил, что в глазах Джоковича в матче с Медведевым был виден страх.