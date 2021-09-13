Хачанов: в глазах Джоковича в матче с Медведевым был виден страх

Серебряный призёр Олимпиады в Токио российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу соотечественника Даниила Медведева над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Записал ему голосовое сообщение, поздравил. В Нью-Йорке был час ночи, думаю, он отмечал, 100%. Умеет ли он отрываться? Редко, но метко. После такой победы это нужно отпраздновать, всех поблагодарить и двигаться дальше. Неважно, плохой турнир или хороший», — цитирует Хачанова сайт «Матч ТВ».

Он отметил, что Джоковича всегда тяжело исключать из фаворитов какого-либо турнира, даже в минувшем матче сербский спортсмен мог прийти в себя и не оставить шансов Медведеву, но эмоции взяли верх.

«Виден был страх в глазах, давление это, он был в тотальном блоке. Он при этом всё равно играл, Даня большой молодец, что его обыграл», — добавил Хачанов.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее Джокович объяснил, почему заплакал во время матча с Медведевым в финале US Open.