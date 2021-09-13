Джокович объяснил, почему заплакал во время матча с Медведевым в финале US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович объяснил, почему заплакал во время матча с российским теннисистом Даниилом Медведевым в финале US Open.

«Я испытывал так много различных эмоций. То, что я говорил на церемонии награждения, правда. Но, конечно, мне грустно. Сложно принять это поражение, учитывая всё, что было на кону», — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.

По словам теннисиста, он ощутил то, что никогда прежде не чувствовал в Нью-Йорке, и запомнит такую поддержку на всю жизнь. Он отметил, что заплакал именно поэтому, а эмоции его переполняли и были такими же сильными, как если бы он выиграл 21-й шлем.

«Зрители тронули моё сердце. Конечно, как профессиональный спортсмен, я хотел победить. Но такие моменты ты всегда будешь ценить. Эта связь с людьми остаётся надолго. Это было чудесно», — добавил 34-летний спортсмен.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Медведева с победой на US Open.