Татьяна Тарасова поздравила Медведева с победой на US Open

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, в финале US Open.

«Поздравляю Даниила, я рада за него. Он дал людям возможность порадоваться за наш теннис и понять, что этот вид спорта у нас находится на большой высоте. У нашего тенниса есть большие перспективы на мировой арене — это всегда хочется отметить», — цитирует Тарасову Sport24.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском «мейджоре» всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее сообщалось, что в Госдуме написали министру спорта по поводу присвоения нового звания теннисисту Медведеву.