В Госдуме написали министру спорта по поводу присвоения нового звания теннисисту Медведеву

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Это суперсобытие. Оно ничем не хуже, чем общее впечатление от Олимпиады. Огромная работа целой команды федерации тенниса. Это победа команды Шамиля Анвяровича Тарпищева. Я вижу, сколько времени и сил он тратит на развитие тенниса», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, этот успех показывает, как развивается данный вид спорта, а другим нужно брать пример с Федерации тенниса России. Парламентарий также отметил, что у страны большое будущее и он испытывает гордость за многих отечественных теннисистов.

«Я написал письмо министру, чтобы Даниилу присвоили новое звание. Весь мир сейчас говорит о Медведеве, о русском парне, который выиграл US Open», — добавил депутат.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.