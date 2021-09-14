Зобнин: для «Спартака» важно стартовать в Лиге Европы с победы

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Легией».

«Спартаку» достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую. «Наполи» и «Лестер» борются за медали в сильнейших чемпионатах, а «Легия» — многократный чемпион Польши», — цитирует Зобнина «Спорт-Экспресс».

По словам полузащитника, у московского клуба накопилось много проблем.

«Сейчас каждую игру нужно воспринимать как возможность исправить положение. Для «Спартака» важно стартовать в Лиге Европы с победы», — сказал он.

Встреча «Спартака» и «Легии» пройдёт 15 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.

Ранее главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал, что хотел подписать полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого.