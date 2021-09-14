Главный тренер «Легии» рассказал, что хотел подписать полузащитника «Спартака» Ломовицкого
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«Ломовицкий — интересный футболист, который умеет играть в атаке. После того как стал главным тренером «Легии», выставил кандидатуру Александра для подписания. Но в московском клубе огромные контракты. Поговорили, но ничего не вышло. Сейчас он запасной в «Спартаке», — цитирует Михневича Sport.TVP.
15 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между «Спартаком» и «Легией». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.
Ранее сообщалось, что скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани является основным кандидатом на должность спортивного директора «Спартака».