Кафельников вступился за зрителей, мешавших Медведеву подать на матч в финале US Open

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников признался, что не увидел ничего страшного в действиях болельщиков, которые криками и свистом мешали российскому теннисисту Даниилу Медведеву подать на матч в финале US Open c сербом Новаком Джоковичем.

«Что касается болельщиков на трибунах, поймите, в Нью-Йорке всегда была такая публика: они болеют за сильнейшего. Ничего страшного в криках не вижу. Возможно, в глубине души им хотелось, чтобы финал продолжался дольше», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Напомним, что после действий американских болельщиков Медведев упустил матчбол и гейм на своей подаче. Тем не менее это не помешало ему в дальнейшем выиграть.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском «мейджоре» всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее появилось видео, на котором Джокович плачет перед подачей Медведева на матч.