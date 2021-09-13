Появилось видео, на котором Джокович плачет перед подачей Медведева на матч

В сети опубликовали видео, на котором первая ракетка мира серб Новак Джокович плачет перед подачей российского теннисиста Даниила Медведева на матч в финале US Open.

Ролик опубликован на YouTube-канале Eurosport. После выигранного гейма Джокович сел на свою скамейку перед тем, как Медведев будет подавать на матч. Серб поблагодарил болельщиков за поддержку, а потом заплакал.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что её поразила речь Медведева после победы на US Open.