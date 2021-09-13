Захарова призналась, что её поразила речь теннисиста Медведева после победы на US Open

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что её поразила речь отечественного теннисиста Даниила Медведева после его победы над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
Захарова призналась, что её поразила речь теннисиста Медведева после победы на US Open
  • © AP

«Меня поразила речь Даниила Медведева во время награждения. С каким уважением и достоинством он говорил о своём сопернике, отдавая должное мастерству и заслугам Новака Джоковича. Для меня это высочайший образец того, каким и должен быть спорт», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Медведев получил $2,5 млн за победу на US Open.

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