Захарова призналась, что её поразила речь теннисиста Медведева после победы на US Open

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что её поразила речь отечественного теннисиста Даниила Медведева после его победы над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Меня поразила речь Даниила Медведева во время награждения. С каким уважением и достоинством он говорил о своём сопернике, отдавая должное мастерству и заслугам Новака Джоковича. Для меня это высочайший образец того, каким и должен быть спорт», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Медведев получил $2,5 млн за победу на US Open.