Медведев получил $2,5 млн за победу на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев заработал $2,5 млн за победу на турнире Большого шлема US Open.

Чек на данную сумму ему вручили на церемонии награждения после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале. Джокович же получил чек на $1,25 млн.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что не удивлён победе Медведева над Джоковичем.