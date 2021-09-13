Тарпищев заявил, что не удивлён победе Медведева над Джоковичем

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу отечественного спортсмена Даниила Медведева над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, в финале US Open.

«Я не удивлен его победе. Медведев был сильнее на две головы. У Джоковича не осталось шансов из-за очень хорошей тактики на игру, которую выбрал Даня. Сегодня он показал очень зрелый теннис, держал концентрацию до последнего гейма. Трибуны немного подкосили его, но тут уже ничего не поделаешь — это теннис, надо быть готовым ко всему», — цитирует Тарпищева Sport24.

Он также отметил, что Медведев попадал в корт всеми длинными мячами и строго держал линию. По его мнению, это и стало главным оружием в совокупности с мощной подачей.

«Джокович просто не мог переиграть его в затяжных розыгрышах, а у сетки сегодня у него совсем не шло. Поздравляю Медведева с победой, его теннис был непробиваем. Невероятная игра», — добавил Тарпищев.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском «мейджоре» всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее чемпион «Ролан Гаррос» и Australian Open 1994 года в смешанном парном разряде Андрей Ольховский заявил, что теннис Медведева деморализовал Джоковича.