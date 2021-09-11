Непомнящий: Березуцкий должен помочь Облякову и Ахметову раскрыть их потенциал

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о потенциале полузащитников московского ЦСКА Ивана Облякова и Ильзата Ахметова.
Непомнящий: Березуцкий должен помочь Облякову и Ахметову раскрыть их потенциал
  • РИА Новости

«Оба очень ярко начинали в ЦСКА. Они выходили в стартовом составе и проявляли себя. Потом Ильзат получил травму, Ивана принялись использовать на разных позициях. В итоге игра футболистов потускнела. Несмотря на то что ребят использовали в опорной зоне, я вижу в них созидателей. Очень важно, что Обляков и Ахметов сейчас постоянно играют. Нет никаких сомнений, что они обладают высоким потенциалом. Березуцкий должен помочь им его раскрыть», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее Непомнящий заявил, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов слишком много занимается самокопанием.

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