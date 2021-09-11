Непомнящий: Чалов слишком много занимается самокопанием

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о неудачной игре нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Чалов слишком много занимается самокопанием. Он чересчур требователен к себе и очень тяжело переживает неудачные матчи. Это не даёт ему раскрыться. Сейчас я смотрю на Чалова, и он совершенно не напоминает себя в молодёжке. Тогда он шёл в обводку, забивал, а сейчас у него слишком много индивидуальных ошибок. Как ему снова обрести уверенность? Это работа тренера — быть психологом и помочь игроку. Фёдору нужно успокоиться, ведь он прекрасно всё умеет», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее Непомнящий назвал существенной потерю Николы Влашича для ЦСКА.