Непомнящий: Чалов слишком много занимается самокопанием

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о неудачной игре нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.
Непомнящий: Чалов слишком много занимается самокопанием
  • РИА Новости

«Чалов слишком много занимается самокопанием. Он чересчур требователен к себе и очень тяжело переживает неудачные матчи. Это не даёт ему раскрыться. Сейчас я смотрю на Чалова, и он совершенно не напоминает себя в молодёжке. Тогда он шёл в обводку, забивал, а сейчас у него слишком много индивидуальных ошибок. Как ему снова обрести уверенность? Это работа тренера — быть психологом и помочь игроку. Фёдору нужно успокоиться, ведь он прекрасно всё умеет», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее Непомнящий назвал существенной потерю Николы Влашича для ЦСКА.

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