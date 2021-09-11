Глава форума SportAccord остался под впечатлением от целей Путина в развитии спорта

Президент Всемирного объединения международных спортивных федераций, а также глава саммита SportAccord Рафаэль Кьюлли признался, что остался под впечатлением от слов президента России Владимира Путина относительно целей в развитии спорта в стране.

«Нужно найти правильный баланс, чтобы совместить новые технологии с существующим традиционным спортом. А я верю, что физическая активность, которая также способствует душевному благополучию спортсменов и общества, имеет огромную важность. Позвольте также отметить, что я был впечатлён целями, которые озвучил президент России Владимир Путин, сказав, что к 2030 году количество россиян, регулярно занимающихся спортом, должно достигнуть 70%. Мне кажется, это прекрасная и очень амбициозная цель, но она достижима посредством спорта и того, чем занимаемся мы и что показываем на своём примере», — сказал Кьюлли в интервью RT.

Ранее Кьюлли заявил, что Игры в Токио стали настоящим лучом надежды для общества.