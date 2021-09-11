Глава форума SportAccord: Игры в Токио стали настоящим лучом надежды для общества

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Президент Всемирного объединения международных спортивных федераций, а также глава саммита SportAccord Рафаэль Кьюлли поделился мнением о прошедших Олимпийских играх в Токио.
Глава форума SportAccord: Игры в Токио стали настоящим лучом надежды для общества
  • Reuters

«Думаю, после более чем полутора лет пандемии коронавирусной инфекции, которая вынудила многие международные спортивные федерации и многих организаторов спортивных состязаний либо перенести свои мероприятия, либо вовсе их отменить, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио послужили прекрасным и убедительным примером солидарности, единства, стойкости и усердия», — сказал Кьюлли в интервью RT.

По его мнению, это всё стало возможным благодаря отличной работе Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха.

«Данная Олимпиада прошла благодаря невероятному энтузиазму и труду международных спортивных федераций, спортсменов и, позвольте сказать, волонтёров. Они сыграли здесь ключевую роль, оказывая помощь и поддержку. Поэтому я считаю, что Игры стали настоящим лучом надежды не только для мира спорта, но и для общества в целом», — добавил Кьюлли.

Ранее Кьюлли заявил, что сессия MinisterAccord даст отличную возможность обсудить важные вопросы спорта.

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