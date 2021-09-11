Тренер немецкого клуба сравнил зарплату молодых футболистов в России и Германии

Короткая ссылка
Белорусский наставник клуба второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге» Алексей Шпилевский поделился мнением о зарплатах молодых игроков в России и Германии.
Тренер немецкого клуба сравнил зарплату молодых футболистов в России и Германии
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Проблема в том, что молодые игроки в России слишком быстро привыкают к комфорту. Большие зарплаты, ночная жизнь… Не остаётся стимулов, и футболисты перестают развиваться. А в Германии нужно трудиться, чтобы пробиться наверх и получать хорошую зарплату. Плюс большие налоги — чуть ли не 50%», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

По словам тренера, в России молодой игрок получает в три раза больше, чем его немецкий ровесник.

«Суммы разнятся в зависимости от статуса. У футболиста юношеских команд Германии зарплата примерно €6 тыс. В России, как понимаю, порядок цифр другой», — сказал он.

Шпилевский отметил, что пошёл на существенное снижение зарплаты, чтобы поработать в Германии.

«Просто не мог упустить такой шанс», — сказал тренер.

Напомним, что министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, что министерство и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают возможное введение потолка зарплат в российском футболе.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал идею введения потолка зарплат в российском футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить