Тренер немецкого клуба сравнил зарплату молодых футболистов в России и Германии

Белорусский наставник клуба второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге» Алексей Шпилевский поделился мнением о зарплатах молодых игроков в России и Германии.

«Проблема в том, что молодые игроки в России слишком быстро привыкают к комфорту. Большие зарплаты, ночная жизнь… Не остаётся стимулов, и футболисты перестают развиваться. А в Германии нужно трудиться, чтобы пробиться наверх и получать хорошую зарплату. Плюс большие налоги — чуть ли не 50%», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

По словам тренера, в России молодой игрок получает в три раза больше, чем его немецкий ровесник.

«Суммы разнятся в зависимости от статуса. У футболиста юношеских команд Германии зарплата примерно €6 тыс. В России, как понимаю, порядок цифр другой», — сказал он.

Шпилевский отметил, что пошёл на существенное снижение зарплаты, чтобы поработать в Германии.

«Просто не мог упустить такой шанс», — сказал тренер.

Напомним, что министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, что министерство и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают возможное введение потолка зарплат в российском футболе.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал идею введения потолка зарплат в российском футболе.