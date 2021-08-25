Знарок ответил критикам на обвинения в неполноценности победы на Играх в Пхёнчхане

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Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок ответил на критику относительно того, что золото Олимпиады-2018 является ненастоящим, потому что на турнире не было хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Знарок ответил критикам на обвинения в неполноценности победы на Играх в Пхёнчхане
  • Reuters

«Давайте ответим этим людям так: а когда у нашей сборной было настоящее золото? Ведь энхаэловцев раньше тоже не было на Олимпиадах, когда мы побеждали. Что такое настоящее золото для вас? Олимпийский чемпион — он и есть олимпийский чемпион», — цитирует Знарка «Матч ТВ».

На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России выиграла золото, обыграв в финале национальную команду Германии. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов (4:3).

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» добился прогресса в переговорах по новому контракту с Капризовым.

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