Знарок ответил критикам на обвинения в неполноценности победы на Играх в Пхёнчхане
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«Давайте ответим этим людям так: а когда у нашей сборной было настоящее золото? Ведь энхаэловцев раньше тоже не было на Олимпиадах, когда мы побеждали. Что такое настоящее золото для вас? Олимпийский чемпион — он и есть олимпийский чемпион», — цитирует Знарка «Матч ТВ».
На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России выиграла золото, обыграв в финале национальную команду Германии. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов (4:3).
Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» добился прогресса в переговорах по новому контракту с Капризовым.