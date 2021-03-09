Знарок ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок после вылета команды в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ответил на вопрос о своём будущем в команде.

«Моё будущее в «Спартаке»? Ну, конечно, прямо сейчас вот пообщался. Вы такие вопросы задаёте… Отвечайте сами на него как хотите. Все СМИ обсуждают меня. Только серия закончилась, и все обсуждают. Себя обсуждайте. На меня всегда оказывают давление, на протяжении всех этих сезонов, поэтому я к нему привык», — приводит слова Знарка «Чемпионат».

«Спартак» проиграл московскому ЦСКА в серии первого раунда плей-офф со счётом 0:4. Красно-белые не сумели преодолеть первый раунд пятый раз подряд.

58-летний Знарок впервые в тренерской карьере проиграл серию плей-офф со счётом 0:4.

Ранее Знарок назвал причину вылета «Спартака» в первом раунде плей-офф КХЛ.