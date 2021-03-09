Знарок назвал причину вылета «Спартака» в первом раунде плей-офф КХЛ

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал вылет команды из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже после первого раунда.
Знарок назвал причину вылета «Спартака» в первом раунде плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com

«Очень мало нападающие забивали: за четыре игры один гол, большинство не пошло. Команда билась, понравился первый матч, в нём нужно было цепляться. Были хорошие моменты, но с реализацией было не очень хорошо. Естественно, соперник хороший, но дало о себе знать отсутствие длинной лавки в сезоне», — приводит слова Знарка ТАСС.

«Спартак» проиграл московскому ЦСКА в серии первого раунда плей-офф со счётом 0:4. Красно-белые не сумели преодолеть первый раунд пятый раз подряд. 

58-летний Знарок впервые в тренерской карьере проиграл серию плей-офф со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в четвёртый раз обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить