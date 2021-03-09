Знарок назвал причину вылета «Спартака» в первом раунде плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал вылет команды из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже после первого раунда.

«Очень мало нападающие забивали: за четыре игры один гол, большинство не пошло. Команда билась, понравился первый матч, в нём нужно было цепляться. Были хорошие моменты, но с реализацией было не очень хорошо. Естественно, соперник хороший, но дало о себе знать отсутствие длинной лавки в сезоне», — приводит слова Знарка ТАСС.

«Спартак» проиграл московскому ЦСКА в серии первого раунда плей-офф со счётом 0:4. Красно-белые не сумели преодолеть первый раунд пятый раз подряд.

58-летний Знарок впервые в тренерской карьере проиграл серию плей-офф со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в четвёртый раз обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.