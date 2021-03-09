«Ак Барс» в четвёртый раз обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

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Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» в четвёртый раз обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Андрея Педана, Найджела Доуса, Виктора Тихонова и Станислава Галиева.

«Торпедо» ответило голом Ивана Чеховича.

Таким образом, «Ак Барс» победил в серии с «Торпедо» со счётом 4:0 и вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с победителем серии «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» выбил «Йокерит» из плей-офф КХЛ.

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