«Ак Барс» в четвёртый раз обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Андрея Педана, Найджела Доуса, Виктора Тихонова и Станислава Галиева.
«Торпедо» ответило голом Ивана Чеховича.
Таким образом, «Ак Барс» победил в серии с «Торпедо» со счётом 4:0 и вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с победителем серии «Салават Юлаев» — «Трактор».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» выбил «Йокерит» из плей-офф КХЛ.