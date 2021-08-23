Футболист «Сочи» Терехов рассказал о травме, из-за которой пропустит матчи сборной России

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о травме, из-за которой он не попал в окончательный список сборной России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

«В игре с «Крыльями» получил повреждение колена, поэтому придётся пропустить несколько недель, точных сроков пока не могу назвать. Из-за этого, к сожалению, не получится поехать в сборную», — цитирует Терехова Metaratings.

По словам футболиста, ему не удалось пообщаться после полученной травмы с главным тренером сборной Валерием Карпиным, но он разговаривал с врачом команды, который уже обо всём рассказал тренерскому штабу.

23 сентября был объявлен окончательный список из 29 игроков национальной команды для подготовки к сентябрьским матчам. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее народный артист России Лев Лещенко отреагировал на невызов полузащитника «Динамо» Дениса Макарова в сборную России по футболу.