Лещенко отреагировал на невызов Макарова в сборную России по футболу

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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал невызов полузащитника команды Дениса Макарова в сборную России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Лещенко отреагировал на невызов Макарова в сборную России по футболу
  • РИА Новости

«Макаров помог бы сборной. Он единственный, кто владеет настоящей индивидуальной техникой — проходы, дриблинг. У нас некому заниматься обводкой, кроме Макарова и Головина. Макаров — очень способный нападающий, но это решение Карпина», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

По его словам, он не заметил, что в последних матчах за «Динамо» игроку чего-то не хватало.

Макаров был включён в расширенный список национальной команды, но при этом его отцепили от окончательного состава.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин высказался об окончательном составе сборной России на сентябрьские матчи.

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