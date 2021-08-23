Лещенко отреагировал на невызов Макарова в сборную России по футболу

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал невызов полузащитника команды Дениса Макарова в сборную России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Макаров помог бы сборной. Он единственный, кто владеет настоящей индивидуальной техникой — проходы, дриблинг. У нас некому заниматься обводкой, кроме Макарова и Головина. Макаров — очень способный нападающий, но это решение Карпина», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

По его словам, он не заметил, что в последних матчах за «Динамо» игроку чего-то не хватало.

Макаров был включён в расширенный список национальной команды, но при этом его отцепили от окончательного состава.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин высказался об окончательном составе сборной России на сентябрьские матчи.