Карпин высказался об окончательном составе сборной России на сентябрьские матчи

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор окончательного состава сборной России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Карпин высказался об окончательном составе сборной России на сентябрьские матчи
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Специалист объяснил, почему в состав не попали защитники Дмитрий Чистяков («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция) и Сергей Терехов («Сочи»), а также хавбек «Динамо» Денис Макаров.

«Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Фёдора Кудряшова в «Антальяспоре». К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из «Сочи» получил травму», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Он отметил, что вместо Терехова был приглашён Сергей Петров из «Краснодара», который являлся следующим кандидатом на данную позицию. Кроме того, Карпин заявил, что Макаров не попал в итоговый состав, так как в сборной решили дать ему больше времени  освоиться в «Динамо», хотя он и хорошо показывает себя в новом клубе.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее был объявлен окончательный состав сборной России на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой.

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