Нурмагомедов: президент UFC понял, что я не вернусь в октагон
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«Разные бывают темы. У нас довольно открытое общение: обсуждаем бойцов, турниры. В последний раз мы уже не говорили о моём возвращении. Видимо, он понял, что я не собираюсь больше выходить в октагон», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в лёгком весе.
Ранее Нурмагомедов заявил, что перспективным спортсменам не следует создавать искусственных ограничений в промоушене Eagle Fighting Championship, потому что опыт UFC гораздо ценнее.