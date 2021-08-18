Нурмагомедов: президент UFC понял, что я не вернусь в октагон

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт больше не будет спрашивать его о возможном возвращении в UFC.

«Разные бывают темы. У нас довольно открытое общение: обсуждаем бойцов, турниры. В последний раз мы уже не говорили о моём возвращении. Видимо, он понял, что я не собираюсь больше выходить в октагон», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов заявил, что перспективным спортсменам не следует создавать искусственных ограничений в промоушене Eagle Fighting Championship, потому что опыт UFC гораздо ценнее.