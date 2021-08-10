Жолинский: травматизм в сборной России на ОИ в Токио имеет наименьшие показатели

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Главный врач сборной России Андрей Жолинский высказался о травматизме в национальной команде на летних Олимпийских играх в Токио.
Жолинский: травматизм в сборной России на ОИ в Токио имеет наименьшие показатели
  • Reuters

«Травматизм в сборной России на Олимпийских играх в Токио имеет наименьшие показатели. Во время Олимпиады у национальной команды только две травмы, которые не позволили атлетам выступать дальше. Это российские легкоатлеты Дарья Клишина и Сергей Шубенков», — цитирует Жолинского РИА Новости.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 71 медаль.

Ранее главный врач сборной России рассказал про допинг-контроль российских спортсменов на ОИ в Токио.

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