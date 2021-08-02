Кавалер Олимпийского ордена: МОК переложил всю ответственность за здоровье на спортсменов

Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев высказал мнение о проведении Игр в Токио в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Сейчас я смотрю на мероприятие со стороны, и у меня возникает множество вопросов. Огромное количество людей живёт взаперти: «клетка» — соревнования, «клетка» — соревнования. Вы читали послание, которое сделал к ОИ Генеральный секретарь ООН? Там он говорит про мир, дружбу, отсутствие конфликтов… Подождите, ребята! Вы хоть слово скажите о том, чтобы все вернулись оттуда здоровыми. Но этой темы боятся, так как никто не хочет брать на себя ответственность. Переложили её на спортсменов, каждый из которых обязан подписать бумагу, что в случае заражения никаких претензий ни к кому иметь не будет. Не так давно один из бывших членов НОК говорит мне: «Это знаете, как в клинике на Западе. Приходишь перед операцией, подписываешь…» — рассказал Сысоев RT.

Он отметил, что ему доводилось подписывать такие бумаги, но это нельзя сравнивать с ситуацией вокруг проведения Игр в условиях пандемии.

«Одно дело — операция, на которую человек соглашается от безысходности, и совсем другое — Олимпийские игры, где как бы заведомо предполагается, что атлет, как говорится, на потеху публике будет максимально рвать свой организм, отдавая все силы. Так гарантируйте ему хоть какую-то компенсацию, если, не дай бог, что-то случится. Даже здесь элемент некоторого цинизма проглядывается», — добавил Сысоев.

Ранее он высказал мнение об акциях поддержки движения Black Lives Matter на крупных спортивных турнирах.